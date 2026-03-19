Incidente in A13 oggi a Bologna lo schianto di un Tir provoca chilometri di coda

Oggi sull'autostrada A13 tra Bologna e Padova si è verificato un incidente che ha coinvolto un tir, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio e ha portato alla chiusura temporanea di una corsia, con il traffico che si è accumulato per diversi chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Bologna, 19 marzo 2026 – Rientro serale da incubo per gli automobilisti in viaggio sull' autostrada A13 Bologna-Padova. Poco prima delle 17, un incidente che ha coinvolto un tir ha costretto a disporre la chiusura temporanea del tratto autostradale compreso tra i caselli di Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, per chi viaggia in direzione sud. Tratto riaperto dopo mezz’ora, alle 17,30 I soccorsi e il difficile recupero del tir. L’incidente ha coinvolto il mezzo pesante esattamente all'altezza del chilometro 6+900. Sono intervenute tempestivamente le pattuglie della polizia stradale, per i rilievi di rito e la gestione dell'emergenza, insieme al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A13 oggi a Bologna, lo schianto di un Tir provoca chilometri di coda Articoli correlati Incidente A1, scontro tra due tir provoca fino a 8km di coda verso BolognaSecondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia, l’impatto ha provocato fino a otto chilometri di coda in direzione Bologna, con pesanti... Leggi anche: Incidente mortale in autostrada, A13 paralizzata: chilometri di coda Altri aggiornamenti su Incidente in A13 oggi a Bologna lo... Temi più discussi: Incidente in A13: furgone contro il jersey, due feriti gravissimi; Ancora un incidente stradale: schianto sulla A13, due feriti; Furgoncino si schianta sull’A13. Artigiano di 20 anni gravissimo; Tamponamento tra cinque camion in A13: tre feriti (uno è grave), autostrada chiusa e code fino a cinque chilometri. A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA INTERPORTO E BOLOGNA ARCOVEGGIO IN DIREZIONE BOLOGNAA13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA INTERPORTO E BOLOGNA ARCOVEGGIO IN DIREZIONE BOLOGNARoma, 19 marzo ... trasporti-italia.com Incidente in A13, code sul ponteQuesta mattina autostrada bloccata, e il traffico si è riversato sulla Statale. Attese di 10 minuti. E fioccano le prime multe. polesine24.it Svolta nelle indagini: la procura esclude incidente o suicidio per la donna, precipitata dal balcone di casa - facebook.com facebook In #FiPiLi, 4 km di coda per incidente al km 26+000 ca tra Empoli est ed Empoli in direzione mare #viabiliTOS x.com