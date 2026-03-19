Incidente a Uboldo carambola fra cinque veicoli – FOTO

Nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada Saronnese a Uboldo, si è verificata una carambola coinvolgendo cinque veicoli vicino alla via Spinella. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione dei veicoli.

Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Incidente a Uboldo, carambola fra cinque veicoli – FOTO Articoli correlati Un morto e cinque feriti nella carambola fra tre auto in GarfagnanaCASTELNUOVO GARFAGNANA – Un sabato mattina di sole si è trasformato in tragedia sulle strade della Garfagnana. Incidente sulla Pontina: camion perde un frigo, poi la carambola fra auto. Tre feritiPer evitare l’impatto con l’elettrodomestico le tre vetture sono entrate in collisione fra loro.