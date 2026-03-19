Incendio sulla Litoranea fumo vicino a un distributore all’altezza di Castelporziano

Oggi pomeriggio sulla Litoranea tra Pomezia e Ostia si è sviluppato un incendio che ha generato una colonna di fumo visibile nelle vicinanze di un distributore. L’incendio si è verificato nel tratto che si trova poco prima della fermata di Castelporziano e ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità presenti nella zona. Nessun dettaglio sui danni o sulle cause è stato ancora comunicato.

Ostia-Pomezia, 19 marzo 2026 – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Litoranea, nel tratto compreso tra Pomezia e Ostia, poco prima della fermata di Castelporziano. La segnalazione è arrivata intorno alle 14.40, quando una densa colonna di fumo nero ha iniziato a levarsi a ridosso della carreggiata, in un’area molto vicina a un distributore di carburante. Si attendono eventuali aggiornamenti sull’intervento dei soccorsi e su possibili provvedimenti per la viabilità nel tratto interessato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Incendio a Fuorigrotta, vasto rogo vicino al mercato: colonna di fumo nero sul quartiere Ikea di Afragola, grosso incendio vicino al centro commerciale: enorme colonna di fumo neroIncendio vicino all'Ikea di Afragola, sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incendio sulla Litoranea fumo vicino a... Incendio sulla Litoranea, fumo vicino a un distributore all’altezza di CastelporzianoOstia-Pomezia, 19 marzo 2026 – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Litoranea, nel tratto compreso tra Pomezia e Ostia, poco prima della fermata di Castelporziano. La segnalaz ... ilfaroonline.it Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia: il vento riaccende i focolai, pompieri sul postoIncendio alla Biennale di Venezia. Una grossa colonna di fumo scuro è visibile da stamattina. Poco prima delle 10 è ... msn.com