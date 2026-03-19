Incendio in casa a Fuorigrotta intossicate mamma e figlia | salvate dalla scorta del deputato Borrelli e dai pompieri

Un incendio si è verificato in un appartamento di via Murolo, a Fuorigrotta, coinvolgendo una madre e sua figlia che sono state intossicate. Le due donne sono state salvate grazie all’intervento del parlamentare Borrelli, della polizia e dei vigili del fuoco. L’incidente si è verificato in una traversa di via Consalvo e le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate.

Incendio in un appartamento di via Murolo, una traversa di via Consalvo a Fuorigrotta. Due donne salvate dal parlamentare Borrelli, da polizia e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Madre e figlia muoiono intossicate nell'incendio divampato in casaUn drammatico incendio divampato mercoledì sera in un'abitazione di Cerea, è costato la vita a madre e figlia. Vigevano, madre e figlia intossicate dal monossido: salvate nella notteVigevano (Pavia), 28 dicembre 2025 - È rientrato a casa e ha trovato la moglie e la figlia intontite, chiamando subito i soccorsi. Tutti gli aggiornamenti su Incendio in casa a Fuorigrotta... Temi più discussi: Tetto di una casa in fiamme (FOTO) e si alza una colonna di fumo in cielo: vigili del fuoco in azione; Incendio sul tetto di una casa a Campo Tures: accorrono cento vigili del fuoco; Il tetto va a fuoco. Inagibile la casa di due anziani; Cortina, gli danno fuoco alla casa mentre dorme: si sveglia e si salva. Incendio in casa, le fiamme dalla cucina: salvo per miracoloUn incendio è scoppiato all'alba all'interno di un appartamento a Brindisi, causando momenti di paura tra i residenti. Secondo i ... msn.com Incendio in una casa a Roncegno, evacuate quattro personeIncendio a Roncegno nella mattinata di mercoledì 18 marzo. Le fiamme sono divampate sul tetto di una casa occupata da quattro anziani. Avvertiti dai passanti, sono riusciti a fuggire e ora sono ... rainews.it Poco più di un mese dopo l’incendio arriva l’annuncio: viene ufficialmente costituito un comitato per la ricostruzione del teatro Sannazaro, distrutto dal rogo del 17 febbraio scorso. Un canale ufficiale per realizzare raccolte fondi, organizzare eventi per la rinasc - facebook.com facebook Un attacco attribuito all’Iran ha provocato un incendio nel principale complesso di gas naturale del Qatar, alimentando timori per le forniture energetiche globali x.com