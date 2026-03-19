Da oggi è in vigore il decreto carburanti approvato mercoledì sera dal consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede un taglio temporaneo delle accise sui carburanti e introduce un meccanismo antispeculazione. Tuttavia, le misure previste sono risultate meno efficaci di quanto sperato, lasciando molte delle armi a disposizione degli operatori del settore.

È in vigore da oggi il decreto carburanti approvato mercoledì sera dal consiglio dei ministri e subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Scatta quindi da subito – mentre in Medio Oriente gli attacchi incrociati alle infrastrutture energetiche hanno fatto schizzare ancora una volta le quotazioni del barile – il taglio per 20 giorni delle accise su benzina e diesel di 20 centesimi al litro. Considerando l’ Iva lo sconto per gli automobilisti sarà di circa 24,4 centesimi al litro. Caute le associazioni consumatori. “In deroga all’allineamento voluto dall’ Unione europea, sarebbe stato molto meglio tagliare di 25 cent il gasolio e di 15 cent la benzina”, dice Massimiliano Dona, presidente dell’ Unione Nazionale Consumatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In vigore il decreto carburanti con il taglio temporaneo delle accise. Il “meccanismo antispeculazione” ha le armi spuntate

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