Il 19 marzo 2002, a Bologna, Marco Biagi è stato ucciso. La sorella Francesca ricorda il fratello come un servitore dello Stato, sottolineando il legame familiare e il ruolo pubblico che ricopriva. Quel giorno ha segnato una perdita significativa per chi lo conosceva e per l’Italia intera, che ha visto svanire una figura impegnata nelle questioni del lavoro.

Bologna, 19 marzo 2026 – Il 19 marzo 2002, a Bologna, I’Italia ha perso un Servitore dello Stato. lo ho perso un FRATELLO. Marco è stato ucciso sotto casa, rientrando in bicicletta, dalle Brigate Rosse. Un omicidio politico che ha segnato una ferita profonda nella storia repubblicana recente e che ancora oggi interroga le istituzioni, la società, le coscienze. Ma prima di essere una vittima del terrorismo, Marco è stato un giuslavorista di straordinaria competenza, un docente appassionato, un riformatore paziente. E, per chi lo ha conosciuto davvero, un uomo gentile, ironico, riservato. Era parte della mia vita, era parte di ciò che sono. E quando una persona così importante se ne va, qualcosa dentro di te si spacca ma allo stesso tempo resta inchiodato per sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In memoria di Marco Biagi, la sorella Francesca: “Mio fratello, servitore dello Stato”

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