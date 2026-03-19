In Italia non fare assolutamente nulla è la migliore strategia politica

In Italia, spesso si sostiene che non fare nulla rappresenti la strategia politica più efficace. Questa idea viene ribadita anche da un ex presidente della Commissione europea, il quale ha più volte affermato che i politici sanno come attuare le riforme, ma incontrano difficoltà nel vincere le elezioni una volta portate a termine. La frase evidenzia una distinzione tra l’azione e la percezione pubblica.

L’ex presidente della Commissione europea, il lussemburghese Jean-Claude Juncker, amava ripetere: «Noi politici sappiamo come realizzare le riforme, ma non sappiamo come vincere le elezioni dopo averle completate». Un’amara verità, almeno per i dirigenti europei. In Italia, infatti, si è andati ben oltre: da noi la classe politica non si pone nemmeno il problema, perché ha capito che per vincere basta non fare assolutamente nulla e lasciare tutto com’è. Così l’immobilismo è diventato la sua arma elettorale. La cronaca degli ultimi quindici anni lo dimostra con disarmante chiarezza. Le vere riforme sono state essenzialmente due: quella del sistema pensionistico varata dall’esecutivo guidato da Mario Monti nel 2011 – la cosiddetta Legge Fornero – e quella del lavoro, il Jobs Act, voluta da Matteo Renzi nel 2015. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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