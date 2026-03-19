Immanuel Kant non me lo ricordavo così Gli abbagli anti-Trump su Larijani

Immanuel Kant non me lo ricordavo così. Gli abbaggi anti-Trump su Larijani sono stati evidenti, mentre si discuteva di limiti e responsabilità. Si tratta di un confronto tra posizioni politiche e reazioni pubbliche, senza che vengano fatte deduzioni o considerazioni di natura personale. La discussione si concentra su eventi e dichiarazioni, senza approfondimenti sul perché o sul come si siano svolti.

C'è un limite, o dovrebbe esserci. Posso capire che Trump sia urticante. Posso capire che la guerra spaventi. Posso capire molto, o almeno ci provo. Ma, a prescindere dal resto, non dovremmo mai smarrire una bussola morale, un orientamento etico, la capacità di distinguere tra il capo di un paese democratico (che può essere votato, o cacciato via, o fatto oggetto di impeachment) e un macellaio dalle mani insanguinate. E invece no. La notizia di ieri, come Il Tempo vi ha raccontato, è stata l'eliminazione da parte di Israele di uno dei peggiori criminali del regime iraniano, Ali Larijani, uomo chiave della «sicurezza» di Teheran, feroce teorico della repressione (a casa) e D del terrorismo (fuori). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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