Dopo una pausa, la conduttrice ha ripreso le redini del Grande Fratello Vip, attirando l’attenzione sui social con il suo ritorno. La prima puntata del reality show ha suscitato molte reazioni tra il pubblico, che ha commentato anche i vari momenti e le scelte fatte durante la serata. La presenza di Ilary Blasi ha dominato il discorso, lasciando intendere che il suo ruolo è centrale per il futuro del programma.

“ La Queen è tornata ” decretano sui social, impazziti dopo la prima puntata del nuovo GF Vip, che tra vari ricicli più o meno riusciti, ha visto tornare alla conduzione Ilary Blasi. Forse l’unico ritorno davvero azzeccato. Perché Ilary dentro il GF Vip ci sguazza perfettamente, le sue caratteristiche sono perfettamente allineate al programma, la sua simpatia e soprattutto la su autoironia sono quello che servono per alzare gli ascolti di un format che ormai non sa più come svecchiarsi, tra personaggi talmente riciclati da risultare usurati e dinamiche arrugginite. Le sue battute, i suoi strafalcioni, i primi siparietti con la Lucarelli sono diventati virali in poche ore ed è stata, Ilary sola, capace di regalare qualche sorriso e divertimento nel piattume generale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary, “la queen è tornata”: solo lei può salvare il GF Vip dalla pensione

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