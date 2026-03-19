Ilary Blasi bomba dopo il Grande Fratello Vip | Ma è incinta?

Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha suscitato curiosità con una battuta che ha fatto il giro dei social, chiedendo se fosse incinta. La conduttrice, conosciuta per la sua presenza televisiva, ha aperto la nuova stagione del programma con un intervento che ha attirato l’attenzione del pubblico. La sua battuta ha generato numerosi commenti tra i telespettatori.

Una mamma resta una mamma, anche quando le luci della televisione sono più forti che mai. È con questo spirito che Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, trasformando il debutto in un momento carico di emozioni e significati personali. Dietro il sorriso e la sicurezza da padrona di casa, infatti, si è intravisto fin da subito un lato più intimo e familiare, capace di conquistare il pubblico. La conduttrice ha scelto di condividere questa prima serata con le persone più importanti della sua vita, riservando loro tre posti in prima fila. Accanto a lei sedevano la nonna, la sorella Melory Blasi e la figlia Chanel Totti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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