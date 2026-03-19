Antonietta Tuccillo, residente a Santo Stefano Magra, interverrà sabato sera su Rai Uno nel programma “Women for women against violence - Camomilla Award” per chiedere modifiche alle leggi. La sua testimonianza si concentrerà sull’esperienza di una donna affetta da tumore, che oltre alla malattia ha dovuto affrontare anche difficoltà economiche. L’appello di Tuccillo mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni.

Santo Stefano Magra (La Spezia), 19 marzo 2026 – “Le leggi devono cambiare ”. Sarà questo l’appello che Antonietta Tuccillo lancerà sabato, in seconda serata su Rai Uno, nel format “Women for women against violence - Camomilla Award”. Antonietta, 65 anni, è una guerriera di Santo Stefano Magra: si rivolgerà direttamente al presidente della Repubblica con un monologo dal titolo “ Malattia e povertà: la doppia condanna ”, perché la salute non può essere un lusso. Lei lotta contro la sua malattia, che non può debellare, lotta contro le norme che non aiutano i pazienti oncologici, contro le leggi che ostacolano chi voglia ancora mettersi in gioco nonostante la battaglia quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il tumore, una doppia condanna. Oltre la malattia rende anche poveri”. La testimonianza di Antonietta

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Buonasera Tommaso, non lavoro per Repubblica da oltre cinque anni. Non riesci a dirne una vera. E non ho parlato di parentopoli. Ho detto che la figlia di tuo marito aveva scritto di lavorare in Rai per te. Puoi smentirlo x.com