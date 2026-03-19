Il sottosegretario Frassinetti in visita al plesso di via Martiri

Nel pomeriggio di martedì scorso, il sottosegretario all’istruzione e al merito ha visitato il plesso scolastico di via Martiri. La visita ha coinvolto membri dell’amministrazione locale e rappresentanti della scuola, che hanno accompagnato il rappresentante governativo all’interno degli ambienti scolastici. Durante l’evento, sono stati mostrati gli spazi educativi e discussi alcuni aspetti legati alle strutture e alle attività didattiche della scuola.

Nel pomeriggio di martedì scorso marzo il sottosegretario all’istruzione e al merito Paola Frassinetti ha fatto visita al complesso scolastico di Levanto, in via Martiri della libertà, che ospita l’asilo nido, le medie, la sezione distaccata dello scientifico “Pacinotti” e altre attività didattiche e formative, e che presto si arricchirà della scuola dell’infanzia. Alla parlamentare (accompagnata nel tour dall’onorevole Maria Grazia Frijia), il sindaco Luca Del Bello e l’assessore all’istruzione Federica Lavaggi hanno mostrato anche gli interni del nuovo edificio che ospiterà la scuola dell’infanzia e che verrà inaugurato in primavera per essere pronto a settembre e accogliere gli studenti che attualmente frequentano il vecchio plesso di corso Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sottosegretario Frassinetti in visita al plesso di via Martiri Articoli correlati Il PEI diventerà digitale, ecco cosa dovranno fare i docenti e cosa potranno fare i genitori. Ce lo spiega il Sottosegretario Frassinetti [VIDEO]Nel corso di un'intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti ha fatto il punto su alcuni temi chiave... Guardia di Finanza, a Bari la visita del sottosegretario all'Economia SavinoIl sottosegretario all'Economia Sandra Savino ha visitato il Comando Regionale Puglia a Bari nel corso di un appuntamento istituzionale. Approfondimenti e contenuti su Il sottosegretario Frassinetti in... Temi più discussi: Il sottosegretario Frassinetti in visita al plesso di via Martiri; Sottosegretario Frassinetti in visita al complesso scolastico di Levanto. Palazzo civico: In primavera l’inaugurazione del nuovo plesso della scuola dell’infanzia; Piano Mattei, istruzione tra le priorità del governo. Frassinetti: Investimento cruciale per i Paesi africani; Studente ucciso a scuola, consegnata la pagella alla famiglia. Frassinetti: Onorare Aba significa diffondere rispetto e rendere la scuola sicura. Levanto: il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti in visita alle scuoleLevanto: il sottosegretario all’istruzione Paola Frassinetti in visita alle scuole ... msn.com Sottosegretario Frassinetti in visita al complesso scolastico di Levanto. Palazzo civico: In primavera l’inaugurazione del nuovo plesso della primariaNel pomeriggio odierno il sottosegretario all’Istruzione e al Merito, onorevole Paola Frassinetti, ha fatto visita al complesso scolastico di Levanto, in ... cittadellaspezia.com Gazzetta Della Spezia. . Le riflessioni del Sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti sull'importanza del supporto emotivo ai ragazzi e della valorizzazione dell'educazione affettiva nelle scuole Ieri si è confrontata con gli studenti dell' Einaudi Chiodo in occ - facebook.com facebook