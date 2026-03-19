Il sindaco Zattini ha annunciato che continuerà a lavorare su diversi progetti, tra cui il dossier dello ’900, Eridania e Patrona. Attualmente si trova alla stazione e ha dichiarato di sentirsi sconfitto, ma di non voler arrendersi. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti della sua situazione, né sono stati menzionati eventi o interlocutori specifici.

Sindaco Gian Luca Zattini, come va? "Abbiamo perso. Sono in stazione, ma non mi butterò sotto al treno. (pausa) Ancona era la candidatura di cui, nelle ultime settimane, si parlava di più. Noi siamo una capitale permanente. E vogliamo dimostrarlo". Nella nota condivisa pochi minuti dopo la proclamazione di Ancona, lei parla già di futuro. Realizzerete lo stesso il dossier? "Non tutto, perché la copertura totale era di alcune decine di milioni di euro e certe fonti di finanziamento erano legate alla vittoria. Ma gran parte del dossier lo faremo lo stesso. Alcune iniziative, come le grandi mostre, si sarebbero realizzate anche se non ci fossimo nemmeno candidati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Zattini non demorde: "Realizzeremo molto del dossier. Avanti su ’900, Eridania e Patrona"

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