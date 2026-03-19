Il ’salone di bellezza’ dell’Acqua Limpida e pura per il benessere

Nel cuore di una località termale, un salone di bellezza utilizza acqua limpida e pura per trattamenti estetici e benessere. La struttura si avvale di risorse naturali conosciute per le loro proprietà benefiche e si rivolge a clienti che cercano un’esperienza di relax e cura del corpo. La presenza di acqua pura caratterizza l’offerta e distingue il centro nel settore.

Sono Acqua, viaggiatrice professionista e, modestamente, una delle risorse più richieste del pianeta. Oggi ti porto con me nel backstage del mio viaggio quotidiano, perché tutti mi usano, ma pochi sanno davvero che vita movimentata conduco. Tutto comincia quando vengo prelevata da un fiume o da una falda sotterranea: arrivo un po’ spettinata, con qualche fogliolina in testa e un pizzico di limo sulle spalle. Niente di grave, ma non proprio da passerella. Per questo mi portano all’impianto di potabilizzazione dell’Anconella, il mio salone di bellezza preferito. Appena arrivo, mi fanno accomodare nelle vasche di sedimentazione: è come una sala d’attesa gigante dove le particelle più pesanti, stanche di galleggiare, si siedono sul fondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ’salone di bellezza’ dell’Acqua. Limpida e pura per il benessere Articoli correlati Leggi anche: Acqua Pura e Sicura: Come Scegliere il Miglior Filtro per Acqua Domestico Una raccolta di contenuti su Il 'salone di bellezza' dell'Acqua... Temi più discussi: Il ’salone di bellezza’ dell’Acqua. Limpida e pura per il benessere; Acqua di Parma apre a Firenze; Greenline 42: primi scatti in acqua per la nuova icona della nautica responsabile; L'acqua potabile degli umbri è sicura, ecco i primi dati del monitoraggio Pfas. A Milano il primo salone solidale di bellezza per gli invisibiliMilano, Casa Jannacci, in Viale Ortles 69 Inaugurazione del Salone Beauty For a Better Life, primo Salone di parrucchiere sociale di L'Oréal Italia dedicato a persone in difficoltà, con Ninell ... avvenire.it Milano, il dormitorio col salone di bellezzaAll'interno di Casa Jannacci, che ogni notte accoglie 560 persone senza un alloggio, la multinazionale L'Oréal apre un negozio di parrucchiere per gli ospiti. Perché, come dice la ceo Sobiecka: ... vita.it La Fontana dell’Acqua Paola (er Fontanone del Gianicolo). Buongiorno #Roma - facebook.com facebook Suni, vietato l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari x.com