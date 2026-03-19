Il rumore del frigorifero disturba il prete | esposto della parrocchia la macelleria va via dal centro

Una parrocchia ha presentato un esposto denunciando che il rumore del frigorifero disturbava il sacerdote. In risposta, il sindaco ha firmato un’ordinanza per limitare il livello di emissioni sonore nella zona. Nel frattempo, la macelleria che si trovava nel centro storico ha deciso di trasferirsi in un’altra sede. La situazione si è conclusa con il cambio di ubicazione dell’attività commerciale.

Foligno (Perugia), 19 marzo 2026 – Il rumore del frigorifero disturba il prete, il sindaco emette l’ennesima ordinanza per ridurre le emissioni sonore, ma la macelleria cambia sede. Succede a Foligno, dove una delle più storiche attività commerciali del centro storico è pronta a spostarsi in periferia. Ad annunciare il trasferimento sono stati gli sessi titolari, nel mese di dicembre, quando sui social scrivono: "Questo è l’ultimo Natale nello spazio che ci ha accolti dal 2000, un luogo pieno di ricordi, lavoro e relazioni vere. Ma il nostro cammino continua: ci saranno novità, un cambio di sede e una nuova inaugurazione nel 2026". Oltre 50 anni di attività, ma da oltre un anno i titolari sono alle prese con una vicenda che vede coinvolta anche la vicina parrocchia ed il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il rumore del frigorifero disturba il prete”: esposto della parrocchia, la macelleria va via dal centro Articoli correlati Arezzo, la musica disturba: artista di strada cacciata dal centro a colpi di segnalazioniConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. La neve dell’Epifania in Centro Italia sospende il rumore del mondoLa nevicata riporta alla memoria la questione dimenticata del clima, travolta dalle guerre, dall’economia fossile e dall’illusione che la salvezza... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il rumore del frigorifero disturba il... Temi più discussi: Lexus LM500h 2026: aggiornamenti per comfort e lusso nel minivan; Lexus LM500h 2026: aggiornamenti comfort per minivan di lusso; Intrappolato dietro un frigo per 10 anni – video mostra cos’è successo al suo corpo. Un frigorifero quantistico trasforma il rumore in risorsaNei laboratori di nanotecnologia dell'Università tecnologica di Chalmers, in Svezia, un team di ricercatori ha sviluppato un dispositivo che sfida uno dei paradossi più ostinati della computazione ... tomshw.it Migliori frigoriferi (marzo 2026)Quali sono i migliori frigoriferi disponibili attualmente sul mercato? Scopriamoli in questo articolo, dal monoporta al side by side di tipo americano. msn.com Il silenzio fa più rumore di mille cori. Ieri, la Curva Sud di Messina non è rimasta a guardare. Era lì, presente, compatta, come una famiglia che non abbandona mai i suoi. Ai funerali di Daniela Zinnanti non c’erano solo lacrime, ma anche un messaggio forte, in - facebook.com facebook WhatsApp inizia a testare su Android la cancellazione del rumore nelle chiamate x.com