Il ruggito di Tozzi emozioni e lacrime a Milano per il tour d' addio

A Milano, il concerto di Tozzi si è trasformato in un momento di forte emozione, con il pubblico che ha cantato e pianto insieme all’artista. Durante lo spettacolo, sono state eseguite alcune delle sue canzoni più famose, suscitando reazioni intense tra gli spettatori. L’evento ha rappresentato l’ultimo capitolo di un tour che ha coinvolto numerosi fan.

Anche il più cinico e disilluso degli spettatori ha sentito il cuore espandersi qualche millimetro, o anche centimetro. Era tutta all’insegna dell’amore la data milanese (ieri 18 marzo al Forum di Assago) del tour d’addio di Umberto Tozzi ai live. Forum pieno, tanta emozione, cellulari illuminati, come da lui richiesto. L’Ultima Notte Rosa The Final Tour è la summa della musica tozziana. Lui in grande forma, con una giacca luccicante e la voce ruggente come sempre. A sorpresa, dopo poche canzoni, è arrivato Marco Masini sul palco. Insieme hanno fatto ben tre duetti: T’innamorerai (di Masini), Gli Innamorati e Si può dare di più. Pubblico estasiato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il ruggito di Tozzi, emozioni e lacrime a Milano per il tour d'addio Articoli correlati Leggi anche: Piero Pelù, il dolore dietro il ruggito: l’addio a papà Giovanni Leggi anche: Emozioni, abbracci e lacrime sul ghiaccio: il momento più umano e indimenticabile delle gare olimpiche