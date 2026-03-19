Il ritorno di Rocco Papaleo | Una commedia dedicata alla forza di stare insieme

Rocco Papaleo torna a interpretare e dirigere un film che si intitola Il bene comune. Nel progetto, oltre a recitare, ha curato anche la regia, la produzione e la sceneggiatura insieme a Valter Lupo. La commedia si concentra sulla vita della sua terra e affronta tematiche sociali, mettendo in scena un messaggio sulla solidarietà e la forza di stare insieme.

Rocco Papaleo torna a raccontare la sua terra con una commedia sociale. Lo fa con Il bene comune, film che lo vede protagonista, ma anche regista, produttore e (con Valter Lupo) sceneggiatore. E stasera Papaleo sarà al Cinepalace di Riccione, dove incontrerà il pubblico subito dopo la proiezione del film (in programma alle 21). Nel film l’attore è il protagonista Biagio, escursionista che accompagna alcune detenute in una gita premio nel parco nazionale del Pollino, tra Basilicata e Calabria, dando vita a un’inaspettata avventura. Com’è nato Il bene comune? "Parto sempre da una suggestione primordiale, in questo caso è stato il pino loricato. Da piccolo pensavo che non si trattasse di una pianta, ma di una persona, Giuseppe Loricato detto Pino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Rocco Papaleo: "Una commedia dedicata alla forza di stare insieme" Articoli correlati ‘Il Bene comune’: Rocco Papaleo in una nuova commedia coraleClaudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera sono le protagoniste del nuovo film Il Bene comune, in sala dal 12 marzo. Con la commedia "Il Bene Comune" Rocco Papaleo ci ricorda che ogni vita è una storiaArriva nei cinema, giovedì 12 marzo, “Il Bene Comune”, il nuovo film di Rocco Papaleo, una commedia corale in cui il pubblico riconoscerà alcuni... Contenuti e approfondimenti su Rocco Papaleo Temi più discussi: Il ritorno di Rocco Papaleo: Una commedia dedicata alla forza di stare insieme; Il Bene Comune, il nuovo film di Rocco Papaleo dal 12 marzo al cinema; Il bene comune. La recensione del film di Rocco Papaleo; Rocco Papaleo: Sono innamorato di Torino, una città colta dove persino i taxisti sembrano usciti dalla Crusca. Il Bene Comune, il nuovo film di Rocco Papaleo da oggi al cinemaLAURIA (PZ) - Da oggi, 12 marzo 2026, arriva nelle sale italiane Il Bene Comune, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Rocco Papaleo. La pellicola se ... ivl24.it Il Bene Comune, recensione dell’ultimo film di Rocco PapaleoUn viaggio poetico e collettivo nella Basilicata di Rocco Papaleo tra teatro, musica, natura e personaggi ben delineati. cinefilos.it A L'ora solare arriva Rocco Papaleo! Attore, regista, musicista, autore: un artista capace di attraversare linguaggi diversi senza mai perdere il contatto con le sue radici, con la passione per la parola e con quello sguardo autentico sulle persone e sulle loro stor - facebook.com facebook A L’Ora Solare arriva Rocco Papaleo con un racconto fatto di radici lucane, musica, cinema e tanti ricordi di famiglia. La puntata è disponibile su Play2000 @orasolaretv2000 x.com