Paolo Brosio ricorda che l’idea del chiringuito nacque al bagno Annetta, un luogo di villeggiatura. Secondo quanto riferito, fu proprio in questo stabilimento balneare che si sviluppò il concetto di un nuovo modo di divertirsi sulla spiaggia. Questa innovazione ha portato alla diffusione di un fenomeno di intrattenimento estivo che ancora oggi caratterizza molte località balneari.

"Dal bagno Annetta partì la rivoluzione del chiringuito, per una nuova tendenza di ’divertimento on the beach’". Paolo Brosio, a pochi giorni dalla scomparsa di Carmela Pampaloni, titolare dello stabilimento, ricorda quanto lei e il marito Franco negli anni Novanta credettero in quel progetto di capanno sulla sabbia che fu poi replicato al Twiga. "Con loro – ricorda Brosio – riuscii a convincere l’allora sindaco Roberto Bertola a concedere l’autorizzazione per un chiringuito in legno, paglia e sasso mai prima pensato da nessuno, che potesse essere finalmente sistemato davanti alle cabine per gustare drink e musica. Era il 1996 e fu un successo, tanto che in un quotidiano trovai avvolto un messaggio: “Stai attento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo di Paolo Brosio: "Dal bagno Annetta partì l’idea del chiringuito"

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