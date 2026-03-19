Il re del botteghino è stato avvistato nella capitale in un abbigliamento semplice e quotidiano. Non era da solo e la sua presenza ha attirato l’attenzione di chi era presente. Dopo aver portato a casa record di incasso e aver dominato le sale con il suo ultimo film,

D opo i record d’incasso e i trionfi al botteghino con il suo ultimo film Buen Camino, per Checco Zalone è tempo di scrivere un nuovo capitolo, questa volta lontano dal set. Il re Mida del cinema italiano, da sempre schivo e protettivo nei confronti della propria vita privata, è stato sorpreso a Roma in compagnia di una nuova presenza femminile. A paparazzarli è stato il settimanale Chi, che ha immortalato l’attore pugliese mentre sembra aver ritrovato l’affetto e la serenità accanto a Valentina Liguori, volto noto alle cronache mondane per il suo passato sentimentale legato al mondo del calcio. Checco Zalone, carriera e successi. guarda le foto Chi è Valentina Liguori, la donna che ha conquistato Checco Zalone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il re del botteghino è stato sorpreso nella capitale in una veste inedita e quotidiana, ma non era solo

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