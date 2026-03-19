il punto sugli attacchi incrociati ai centri energetici del golfo

Nelle ultime ore in Medio Oriente si sono verificati diversi attacchi contro le infrastrutture energetiche della regione. Questi attacchi hanno coinvolto vari centri energetici del Golfo, causando danni e interruzioni alle forniture di energia. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le autorità locali stanno ancora valutando l’entità degli effetti e le responsabilità degli eventi.

Dopo il raid sui giacimenti di gas in Iran, le Guardie rivoluzionarie hanno colpito l’area industriale di Ras Laffan in Qatar. Causando l’ira di Trump che ha minacciato Teheran di far esplodere South Pars. Cosa succede. Nelle ultime ore in Medio Oriente ci sono stati una serie di attacchi incrociati che hanno preso di mira le infrastrutture energetiche globali. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno infatti colpito l’area industriale di Ras Laffan in Qatar, il più grande hub di gas naturale liquefatto (gnl) al mondo, provocando un incendio. L’attacco è giunto come rappresaglia per un precedente raid contro il giacimento di South Pars, in Iran, per il quale Teheran ha incolpato Israele e Stati Uniti avvertendo i vicini del Golfo che le loro industrie petrolifere saranno «completamente distrutte» se ci saranno altri raid. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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