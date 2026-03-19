Il giorno dopo, l’atmosfera è segnata dall’amarezza. L’arbitro Massimi ha assegnato un rigore, dopo il consulto con il Var di Meraviglia e Volpi, suscitando molte discussioni. Le immagini mostrano chiaramente il tocco di mano di Aurelio, ma si evidenzia anche un fallo dell’aquilotto durante il contrasto con Guarino. Per il momento, Di Serio potrebbe tornare in campo, mentre Bandinelli è fuori e Hristov resta da valutare.

Day after all’insegna dell’amarezza. Il rigore concesso dall’arbitro Massimi, dopo il richiamo al Var di Meraviglia e Volpi, fa discutere: sebbene le immagini confermino il tocco di mano di Aurelio, si critica lo sbilanciamento dell’aquilotto all’atto del contrasto con Guarino. La valutazione sull’intensità del contatto spettava all’arbitro, tenendo presente che Guarino mette il gomito sul petto dello spezzino determinandone un possibile sbilanciamento e con il piede destro impatta il ginocchio dell’aquilotto. Scontato che nel cadere il braccio di Aurelio si apra largo. Bene ha detto mister Donadoni: "Aurelio è in un contrasto aereo, è logico che le braccia non siano attaccate al corpo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL PUNTO. Per Di Serio possibile rientro. Bandinelli out. Da valutare Hristov

Articoli correlati

La probabile formazione contro I GRANATA. Recuperati Bandinelli e Di Serio. In attacco l’inamovibile ArtisticoMister Donadoni potrebbe riproporre, domani nel match contro la Reggiana, una formazione molto similare a quella schierata a Cesena.

Leggi anche: Atalanta, Djimsiti verso il rientro in Champions. Da valutare Bellanova e Lookman

Contenuti e approfondimenti su IL PUNTO Per Di Serio possibile rientro...

Discussioni sull' argomento Rimini trionfa nel basket. Maggioli: Il salto in A? La società sarebbe pronta. Il Flaminio è una priorità; Non si può prendere sul serio ‘Crack musica II’ di Tony Effe e Side Baby; Referendum, l’attacco ai giudici è il chiavistello per scardinare la Costituzione; Serie C, Trapani penalizzato di altri 5 punti: adesso è un punto sopra al Foggia ultimo.

Quindi hai dato la soluzione per terminare la guerra si ma niente di serio... è ricordiamo "Guerra brutto, guerra brutto brutto nè" come diceva anche huber e voi che ne pensate inizio io : Certo che è proprio una situazione kafkiana . #tuloconosciiltrio #a - facebook.com facebook

Riforma della giustizia Grazie per la grande partecipazione al momento di serio confronto su un tema decisivo per il futuro del Paese. Abbiamo un’occasione per rafforzare una giustizia più , più . Votiamo x.com