il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui prezzi di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. Il servizio si rivolge a chi desidera conoscere i costi attuali dei carburanti e monitora le variazioni quotidiane. Le informazioni vengono pubblicate regolarmente, offrendo un quadro completo delle tariffe praticate in diverse aree del paese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.857 per la benzina, 2.089 per il diesel, 0.720 per il gpl, 1.524 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 19 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.834 Gasolio SELF 2.068 GPL SERVITO 0.710 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

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