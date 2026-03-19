Il prezzo della bomba. Venti giorni sono passati dall’ultimo decreto del governo per contenere l’aumento dei carburanti causato dalla guerra. In questo periodo, si parla di un possibile intervento di Usa e Israele contro un’organizzazione terroristica radicata a Teheran. Non ci sono conferme ufficiali, ma si discute di un’azione militare imminente. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Datemi pure del trumpiano, ma mi auguro che venti giorni - il tempo del primo decreto di urgenza varato dal governo per calmierare l'aumento del prezzo dei carburanti dovuto alla guerra - bastino a Usa e Israele per smantellare la cupola del terrorismo mondiale annidata a Teheran. È giusto che non paghino gli italiani il prezzo della speculazione, ma va detto anche che con questa Europa senza palle ci devono pensare i governi a tenere dritta un po' la schiena. Della sinistra nemmeno parlo, sono talmente ossessionati dal referendum sulla giustizia e dalla famosa spallata al governo Meloni che stanno tifando per gli ayatollah. Ho visto con i miei occhi piazze rinascimentali di questa nostra meravigliosa Italia lordate da tazebao di Khamenei (padre o figlio per me cambia poco). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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