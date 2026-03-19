il pragmatico larijani studiava pure kant

Ali Larijani, noto per il suo approccio pragmatico, ha studiato anche filosofia, tra cui Kant. È il presidente del Consiglio Supremo, incarico che ricopre da tempo. Recentemente, si è tentato di dipingerne un ritratto più completo, includendo aspetti della sua formazione intellettuale. La sua figura pubblica si distingue per il ruolo di rilievo nel panorama politico.

Alla fine, ero quasi quasi riuscito a raffiguramelo. Ali Larijani, capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica dell’Iran incenerito da un raid israeliano, come Umberto Eco: uso ad “andare a letto tardi, perché impegnato nella lettura di Kant”, perso nel ginepraio delle antinomie della ragion pura. Come dite, ero palesemente sbronzo? No, magari, piuttosto intossicato da una sostanza ben più dannosa dell’alcol: la rassegna stampa di ieri. La quale era per buona parte listata a lutto per il fine intellettuale e uomo di mondo (certo col vizietto dello sterminio di massa dei civili, ma chi non ne coltiva?) che abbiamo prematuramente perduto a causa del Piccolo Satana, come il grand’uomo e analoghi letterati hanno graziosamente ribattezzato lo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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