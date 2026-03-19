Il Ponte non si ferma | bocciati i ricorsi al Tar

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da associazioni ambientaliste, dal Comune di Villa San Giovanni e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria contro il Ponte sullo Stretto. La decisione del tribunale blocca temporaneamente le opposizioni legali al progetto, lasciando invariato lo stato attuale delle procedure. Nessun'altra istanza giudiziaria è stata avanzata finora per modificare o sospendere l’opera.

Il Tar del Lazio chiude, almeno per ora, la strada ai ricorsi presentati contro il Ponte sullo Stretto da associazioni ambientaliste, Comune di Villa San Giovanni e Città metropolitana di Reggio Calabria. I giudici amministrativi li hanno dichiarati inammissibili, chiarendo un passaggio cruciale dell'iter: veniva infatti chiesto l'annullamento del parere favorevole della Commissione ViaVas e della successiva delibera della Presidenza del Consiglio, ma «la Commissione ViaVas svolge un'attività meramente istruttoria, mentre la compatibilità ambientale è valutata dall'organo politico», e dunque solo questi atti risultano impugnabili. Una pronuncia che rafforza l'impianto procedurale seguito finora e che, nei fatti, consolida il percorso verso la realizzazione dell'opera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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