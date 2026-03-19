Il teatro Politeama di Fano è stato colpito da un incendio che ha danneggiato seriamente la struttura, lasciando il pavimento annerito e i resti carbonizzati. Le fiamme hanno agito per diverse ore, provocando danni anche alla scala in alluminio, che si è deformata a causa del calore. Nonostante i danni visibili, i responsabili hanno confermato che il teatro riaprirà in futuro.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 marzo 2026 - La ferita è tutta a sinistra. È lì che il fuoco ha lavorato per ore, lasciando il segno più evidente: il pavimento annerito, i resti carbonizzati, una scala in alluminio completamente deformata dal calore, ridotta a un relitto. Intorno, pezzi di quinte piegati e bruciati. Sopra, il sipario squarciato e crollato a lembi, come una tela strappata. La scenografia dello spettacolo dialettale che si era appena concluso tra gli applausi, è invece fortunatamente integra. Come il resto della sala, che invece, resiste. Le poltrone verdi sono al loro posto, il tetto è integro. La platea è coperta di fuliggine, ma non devastata dall’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Politeama c’è, il fuoco non lo spegne: "Riapriremo"

Articoli correlati

Leggi anche: Si spegne il fuoco, resta la leggenda. Ieri sera, con lo spegnimento simultaneo del braciere a Milano e a Cortina, si è conclusa ufficialmente l'avventura olimpica

Trump: "Riapriremo il traffico aereo commerciale verso il Venezuela"Gli Stati Uniti riapriranno lo spazio aereo del Venezuela al traffico aereo commerciale.

Aggiornamenti e notizie su Il Politeama c'è il fuoco non lo spegne...

Temi più discussi: Termina la commedia, escono attori e pubblico poi va a fuoco il teatro Politeama a Fano. Distrutta la quinta e parte del sipario; Allarme per una fuga di gas al Politeama, chiusa al traffico l'area in via Turati dove c'è il cantiere per l'asfalto; Incendio al Politeama: brucia lo storico cinema di Fano. L'allarme da un ambulante; Fano, fumo e fiamme: incendio al cinema Politeama.

Fano, Politeama a fuoco nella notte: l’allarme lo danno gli ambulanti. Gravi danni al palcoFANO Dalle risate al dramma: c’è mancato poco che una serata spensierata carica di buon umore e di divertimento si trasformasse in tragedia l’altra notte al Politeama, dove ... corriereadriatico.it

Termina la commedia, escono attori e pubblico poi va a fuoco il teatro Politeama a Fano. Distrutta la quinta e parte del siparioFANO - Un incendio si è sviluppato al cinema teatro Politeama di Fano nel corso della notte dopo la commedia dialettale della ... msn.com

Occhio alla Notizia. . Fiamme nella notte al Politeama di Fano: danneggiati il lato sinistro del palcoscenico e parte del sipario. Nessun ferito, spettacoli sospesi. - facebook.com facebook