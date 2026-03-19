Il pizzicotto nelle parti intime di Sorloth | Abqar omaggia il caso Neqrouz-Inzaghi ma si dimentica del Var | Domeniche Bestiali

Durante una partita, un giocatore ha pizzicato le parti intime di un avversario, attirando l’attenzione generale. L’episodio ha suscitato discussioni sui social e tra gli spettatori, mentre l’arbitro non ha utilizzato il Var per intervenire. Nel frattempo, un commentatore ha fatto riferimento a un caso passato, senza menzionare dettagli specifici o coinvolgimenti diretti. La scena si è svolta sotto gli occhi di pubblico e telecamere.

Reminiscenze del passato. Già, le Domeniche Bestiali sono un presidio di difesa della tradizione, di un calcio che non c’è più ma anche oltre. Dunque il passato, le radici, i ricordi sono importanti. Ricordi dolci, come quelli della Serie A di una volta senza troppi lustrini, telecamere e smancerie, dove si andava direttamente al sodo, molto al sodo, con soluzioni drastiche che venivano prese a cuor leggero, o giù di lì. Un passato non funestato da tecnologie di sorta, da ricordare e celebrare.bicchiere alla mano. BICCHIERE ALLA MANO (E SCI AI PIEDI) Per protestare contro la Norvegia che non gli ha rinnovato il permesso di soggiorno,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il pizzicotto nelle parti intime di Sorloth: Abqar omaggia il caso Neqrouz-Inzaghi ma si dimentica del Var | Domeniche Bestiali Articoli correlati Il VAR espelle Abqar per il pizzicotto nelle parti intime a Sorloth: “Mai visto nulla del genere”In Atletico Madrid-Getafe si è assistito ad una espulsione decisamente particolare quando Abqar è stato immortalato dal VAR in un gesto decisamente... Leggi anche: Si veste da idraulico e finge di riparare i bagni: il trucco del tifoso che è riuscito a entrare gratis allo stadio | Domeniche Bestiali