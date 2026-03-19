Il Partito Democratico locale si sta già organizzando, puntando a creare alleanze larghe e sperimentare nuovi modelli di aggregazione politica. Alla Regione Lazio, i rappresentanti del partito stanno lavorando per consolidare le proprie posizioni e definire le future strategie, muovendosi con attenzione e senza attendere troppo. Questa attività anticipa le mosse ufficiali e prepara il terreno per le prossime sfide elettorali.

Portarsi avanti per non cadere indietro, usare il tempo per buttare il cuore oltre i vari ostacoli, prima di tutto sulle alleanze: il Pd locale, in particolare alla Regione Lazio, si sta già organizzando in vista di quello che viene visto come l’anno chiave: il 2027, apparentemente ancora lontano, ma fondamentale per via dei 60 comuni che andranno al voto, Roma compresa, e della vicinanza con le elezioni Politiche che potrebbero avere anche l’effetto, se il centrodestra decidesse di candidare per il Parlamento il governatore attuale Francesco Rocca, di anticipare le tempistiche (per la Regione Lazio si dovrebbe votare nel 2028, ma vedi mai, è il ragionamento). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Pd locale si porta avanti, facendo da laboratorio per campi larghissimi e progetto

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