Il Pd è una polveriera Bottacci contro i dissidenti E il regionale alza la voce

Il Partito Democratico si trova in una fase di forte tensione con scontri tra i membri, mentre un rappresentante regionale ha espresso pubblicamente il suo dissenso. Durante le primarie del centrosinistra a Pistoia, le discussioni tra i partecipanti si sono fatte accese, dando l’impressione di una vera e propria lite. La situazione riflette una evidente frattura interna al partito.

di Alessandro Benigni PISTOIA Più che una "festa della democrazia", le primarie del centrosinistra assomigliano a una rissa da strada. Non passa giorno, infatti, in cui non volino "botte da orbi", soprattutto dentro il perimetro del Pd, in una preoccupante escalation che sta trasformando le crepe in voragini. È di ieri il durissimo affondo della neo-segretaria comunale dem, Irene Bottacci (area Nesi): nel mirino il capogruppo, nonché suo collega d’aula, Matteo Giusti (area Capecchi): "Le sue parole, in qualità di primo firmatario della lettera a sostegno di un’altra candidatura, mancano di rispetto al Pd di Pistoia e alla sua comunità politica – tuona –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd è una polveriera. Bottacci contro i dissidenti. E il regionale alza la voce Articoli correlati Napoli, la Curva B alza la voce: iniziativa contro il Torino!Il tema ‘Maradona’ è sempre presente in casa Napoli, specialmente in questa stagione. Magistrati contro riforma: Vibo Valentia alza la voce, sorteggiReferendum Giustizia, a Vibo Valentia un Incontro per il No: Magistrati e Avvocati Denunciano una Riforma “Inutile e Dannosa” Vibo Valentia – Una... Contenuti utili per approfondire Il Pd è una polveriera Bottacci contro... Argomenti discussi: Il Pd è una polveriera. Bottacci contro i dissidenti. E il regionale alza la voce. Bottacci (Pd): Giusti manca di rispetto al partito e alla sua comunità politicaLe parole di Matteo Giusti – spiega la segretaria comunale Pd Irene Bottacci –, primo firmatario della lettera a sostegno di un’altra candidatura, mancano di rispetto al Partito Democratico di Pistoi ... valdinievoleoggi.it Primarie ancora in bilico. Il Pd vuole delle modifiche. Malcontento tra gli alleatiIeri niente tavolo di coalizione: la riunione decisiva pare slittata a stasera. I dem locali chiedono 800 firme per candidarsi e che si sposti il voto al 12 aprile. msn.com