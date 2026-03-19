Il patto della pajata | quando Bossi fece pace con Alemanno e fu la fine di ‘Roma ladrona’

Il 6 ottobre 2010, davanti a Montecitorio, si svolgeva un evento che segnò una svolta politica a Roma. Bossi e Alemanno si incontrarono pubblicamente, segnando una riappacificazione tra i due leader. Questo gesto ebbe implicazioni sulla scena politica cittadina e nazionale, contribuendo a definire i rapporti tra le forze coinvolte. La scena si svolse sotto gli occhi di testimoni e fotografi presenti sul posto.

(Adnkronos) – Roma, 6 ottobre 2010. Davanti a Montecitorio va in scena una delle rappresentazioni più surreali e insieme più rivelatrici della Seconda Repubblica: una tavolata pubblica, piatti fumanti, cori da stadio e un leader che fino a pochi giorni prima aveva definito i romani “porci” seduto a mangiare con il sindaco della Capitale. È il giorno passato alla storia come “il patto della polenta”. O, dalla prospettiva romana, quello della pajata e della coda alla vaccinara. Tutto nasce da una battuta, di quelle che Umberto Bossi, scomparso oggi, aveva trasformato in marchio politico, sull’acronimo Spqr: “Sono porci questi romani”. Una frase che scatena una reazione trasversale e immediata: dal sindaco Gianni Alemanno alla neo presidente della Regione Lazio Renata Polverini, fino al centrosinistra e a pezzi della stessa maggioranza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Bossi, il “Senatùr” che bastonò Roma ladrona e sognava la Padania: dall’ampolla sul Monviso alla faida con Salvini Da “Roma ladrona” a "Prima il Nord": gli slogan che hanno segnato la politica di Umberto BossiCon la morte di Umberto Bossi, scomparso a 84 anni, si chiude un capitolo importante della politica italiana. Aggiornamenti e notizie su Il patto della pajata quando Bossi fece... Umberto Bossi, morto a 84 anni il Senatur padre della LegaÈ morto all’età di 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega. A quanto si apprende, era ricoverato in ospedale a Varese. Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico ... lapresse.it Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega e simbolo della politica italianaÈ morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata all'ospedale di Circolo di Varese. Figura centrale ... msn.com