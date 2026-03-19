Il papà peluche l’affondo di Novara | È l’erede diretto del padre padrone

Il papà peluche rappresenta oggi la figura paterna più diffusa nelle famiglie italiane, caratterizzata da un atteggiamento emotivamente disponibile e sempre compiacente. Tuttavia, questa figura viene criticata per la sua mancanza di efficacia educativa, secondo quanto affermato da Novara, che lo definisce come l’erede diretto del padre padrone. La discussione si concentra sulla sua presenza e sul ruolo che ricopre nelle dinamiche familiari.

Il papà peluche è la figura paterna oggi più diffusa nelle famiglie italiane: emotivamente disponibile, compiacente, ma priva di efficacia educativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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