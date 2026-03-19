Il nuovo patto per il Montalbano | Sicurezza idraulica in primo piano

Tutti e dieci i sindaci dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, tra cui Vinci, Capraia e Limite e Cerreto Guidi, hanno firmato recentemente la bozza del

Tutti e dieci i sindaci dei Comuni interessati ( Vinci, Capraia e Limite e Cerreto Guidi, per quanto riguarda l’Empolese Valdelsa) hanno provveduto a firmare nei giorni scorsi la bozza del " nuovo Patto per il Montalbano ". Nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere convocato un incontro, probabilmente a Vinci, per sancire idealmente l’avvio a tutti gli effetti del progetto. Si chiama " Nuovo Manifesto per il futuro del Montalbano " l’intesa che, partendo dal primo documento sottoscritto ormai un decennio fa, dovrà rappresentarne un aggiornamento. Portando a compimento il percorso (ri)partito nelle settimane successive all’alluvione del marzo 2025 (che causò danni per quasi due milioni di euro tra Vinci e Capraia) quando proprio il sindaco di Vinci convocò in Comune i colleghi e gli assessori delle realtà comunali del Montalbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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