Il Napoli è in contatto con un centrocampista della Premier League

Il Napoli sta parlando con un centrocampista della Premier League. Il direttore sportivo del club, Giovanni Manna, sta lavorando per preparare la rosa della prossima stagione. Secondo fonti di calciomercato, il dirigente azzurro avrebbe già individuato un possibile acquisto proveniente dal campionato inglese. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali.

Il DS del Napoli Giovanni Manna è già in azione per allestire la squadra della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal noto giornalista di calciomercato Niccolò Schira, il dirigente azzurro avrebbe individuato il primo rinforzo per l’estate che arriverebbe direttamente dalla Premier League. Stiamo parlando di João Gomes del Wolverhampton, il cui nome era già stato avvicinato al Napoli nella scorsa finestra di mercato. Già Radio Kiss Kiss qualche settimana fa aveva riportato questa notizia per cui le voci sul suo trasferimento si fanno sempre più insistenti. “Il Napoli sta lavorando per cercare di ingaggiare il centrocampista Joao Gomes del Wolverhampton, che è tra gli obiettivi del Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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