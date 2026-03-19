Il Milan sta facendo i conti con i prestiti dei propri calciatori, tra chi sta tornando e chi viene ceduto per fare cassa. La gestione di questi trasferimenti coinvolge diverse operazioni, con un impatto diretto sulle possibilità di mercato della squadra. Tra i nomi più discussi ci sono Pobega, Morata, Bennacer e Jimenez, che sono al centro di trattative e valutazioni economiche.

Il baule d’oro del Milan per il prossimo mercato inizia a prendere forma e i numeri fanno già impressione. La qualificazione alla Champions League, da sola, garantirebbe un’entrata tra i 60 e i 70 milioni di euro: una base solida, anche se non ancora sicura. Ma non è tutto. A questa cifra va aggiunto un secondo tesoretto, potenzialmente ancora più ricco, legato ai giocatori attualmente in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. Alcune operazioni sono già andate in porto - Jimenez (12 milioni), Morata (15) e Pobega (7) –, altre sono tutte da definire e hanno un potenziale scontrino di 75 milioni circa. Facendo i conti, il totale supererebbe quota 100 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan e i prestiti, chi torna e chi fa cassa: ballano oltre 100 milioni

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