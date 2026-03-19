Il metodo norvegese consiste nell’approccio sportivo che privilegia il divertimento durante l’attività fisica, ritenendo che praticare sport in modo piacevole sia un modo efficace per mantenersi in forma senza eccessivi sforzi. Questa filosofia si basa sulla convinzione che il piacere di muoversi possa favorire una costanza nel tempo, senza dover ricorrere a metodi rigidi o noiosi.

Sono molto sportivo e penso che fare attività fisica divertendosi sia un eccellente strumento per stare in forma senza fatica. Mio figlio di undici anni però rifugge da qualunque sport di squadra, temo per la paura della competizione. Non voglio certo forzarlo, ma come gli trasmetto la bellezza della dinamica di squadra, che è prima di tutto una scuola di vita? –Gaetano Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il paese che ha vinto più medaglie di tutti, ben 41 di cui 18 ori, è stata la Norvegia. Come ha fatto un paese di neanche sei milioni di abitanti a battere giganti come gli Stati Uniti e la Cina? La sua posizione geografica è una spiegazione solo parziale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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