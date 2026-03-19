Domani, 20 marzo 2026, il cielo in Italia sarà prevalentemente variabile con alcune zone che potrebbero sperimentare pioggia o schiarite. Le temperature si manterranno generalmente miti, mentre i venti soffieranno moderati in diverse aree del paese. La giornata si presenta come una di transizione, con condizioni meteo che cambieranno a seconda delle regioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione generale. La giornata di domani, venerdì 20 marzo 2026, sarà caratterizzata da una situazione meteorologica piuttosto variabile su gran parte del territorio italiano. L’ingresso della primavera si farà sentire, ma non mancheranno condizioni instabili, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Nord Italia. Al Nord si prevedono cieli irregolarmente nuvolosi, con possibilità di piogge sparse su alcune aree, in particolare tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Le temperature si manterranno piuttosto fresche al mattino, mentre nel pomeriggio si registrerà un lieve aumento. Sulle zone alpine sarà possibile osservare qualche nevicata a quote medio-alte, segno di una stagione ancora in transizione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il meteo di domani, 20 marzo 2026: le previsioni in Italia

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