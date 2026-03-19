Il medico di Marco Giallini dopo l'operazione | L'ho rimesso in piedi dovrà fare fisioterapia prima di camminare

Il medico di Marco Giallini ha annunciato che l'attore ha già iniziato a muovere i primi passi dopo l'intervento chirurgico. Secondo il professionista, ci vorranno circa quaranta giorni prima che possa tornare alla normalità, ma sarà necessario seguire un percorso di fisioterapia prima di poter camminare normalmente. L'intervento è stato eseguito con successo.

Marco Giallini ha già iniziato a muovere i primi passi dopo l'intervento. Secondo il medico che lo ha operato, tornerà alla normalità in quaranta giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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