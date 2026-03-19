Il marito della toga rossa Silvia Albani voterà Sì Il consorte la sconfessa | Mia moglie ha una posizione ideologica

Il marito della giudice Silvia Albani ha annunciato che voterà Sì al referendum sulla giustizia, contrariamente alla posizione della moglie. In un’intervista, ha dichiarato che sua moglie ha una posizione ideologica e che lui ha deciso di esprimersi diversamente. La notizia ha attirato l’attenzione nel dibattito pubblico sul tema referendario. La scelta del coniuge si inserisce nel contesto delle discussioni sulla questione giudiziaria.

La “notiziona” irrompe nel dibattito sul referendum. Il marito della toga rossa Silvia Albano sconfesserà sua moglie e voterà Sì al referendum sulla giustizia. Il referendum ha fatto strame della concordia domestica: già Gramellini e sua moglie, la scrittrice Simona Sparaco, separeranno le “carriere” coniugali, trovandosi su due posizioni opposte. In precedenza Claudio Martelli e sua moglie Lia Quartapelle, deputata dem. Ai separati in casa di aggiunge Fabrizio Merluzzi, coniuge di Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica: “Al referendum sulla giustizia andrò a votare convintamente Sì”, ha dichiarato al Foglio il noto avvocato penalista che è stato presidente della Camera penale di Roma dal 2010 al 2012. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il marito della toga rossa Silvia Albani voterà Sì. Il consorte la “sconfessa”: “Mia moglie ha una posizione ideologica” Articoli correlati Leggi anche: "Mia moglie ha una posizione ideologica". Il marito di Silvia Albano si schiera col Sì Leggi anche: “Non sapevo che mia moglie fosse candidata”. Lui si astiene ma l’incarico va alla consorte. L’Anac accende il faro sull’Università della Calabria