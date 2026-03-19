Un magazzino innovativo utilizza cinquanta robot Exotec per la movimentazione delle merci e impiega un software Wms di ultima generazione. La struttura è progettata per gestire circa 200mila prodotti, riducendo il consumo di energia e migliorando l’efficienza operativa. Questa soluzione rappresenta un esempio di automazione avanzata applicata alla logistica, con attenzione particolare alle tecnologie di supporto e al risparmio energetico.

Cinquanta robot Exotec addetti alla movimentazione merci, software Wms di ultima generazione per la gestione digitale dei flussi di magazzino, carrelli elevatori tecnologici e integrati al digitale, sostenibilità e contenimento consumi garantiti da fotovoltaico, sistema Hvac a temperatura controllata, led e colonnine di ricarica: porte aperte sul cantiere a due passi dalla Teem, a Pozzuolo Martesana da ottobre il nuovo centro di distribuzione ad elevata innovazione di Rs Italia, marchio commerciale di Rs Group, fornitore globale di soluzioni, prodotti e servizi per l’industria. Oltre 30 anni di presenza in Italia, sede legale a Sesto San... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il magazzino del futuro. Robot e meno consumi per 200mila prodotti: "Struttura strategica"

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