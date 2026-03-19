Il Lione di Fonseca va a casa in Europa League un altro osannato dai giornalisti

Il Lione di Paulo Fonseca si è congedato dalla Europa League dopo aver perso l’ultima partita. La squadra francese ha disputato la trasferta contro una formazione avversaria e ha concluso il suo cammino nella competizione. Fonseca, che guida la squadra, non sarà più in campo in questa edizione. La partita si è svolta ieri sera e ha visto i francesi uscire dalla competizione.

Portatissimo dai capiscer, perde in casa col Celta Vigo. Dopo la serie di tredici vittorie consecutive, non vince da sette partite AC Milan's Portuguese coach Paulo Fonseca reacts during the Italian Serie A football match between AC Milan and Lecce at San Siro stadium in Milan, on September 27, 2024. (Photo by Gabriel BOUYS AFP) Paulo Fonseca è una gran brava persona e su questo non ci piove. Recentemente L’Equipe l’ha intervistato sulla guerra in Ucraina (sua moglie è ucraina). Da allenatore, però, il discorso è diverso. In Italia ha guidato Roma e Milan con risultati non proprio esaltanti (e siamo benevoli) ma è uno di quegli allenatori che piace tanto ai giornalisti italiani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Lione di Fonseca va a casa in Europa League (un altro osannato dai giornalisti) Articoli correlati Celta Vigo-Lione (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I galiziani ricevono la squadra di FonsecaIl Celta Vigo e le notti europee: un feeling che a Balaidos nessuno vorrebbe spezzare ma che sarà molto difficile prolungare oltre gli ottavi di... Young Boys-Lione (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. La banda Fonseca cerca il colpaccio al Wankdorf stadionIn testa al girone di Europa League e in grande ripresa pure in campionato c’è il Lione di Fonseca, che è di scena in questa settima giornata di gare... Una selezione di notizie su Il Lione di Fonseca va a casa in Europa... Temi più discussi: Olympique Lione, Fonseca: Sono preoccupato per la condizione fisica dei miei giocatori; Europa League: l’Aston Villa piega il Lille, ok il Porto. Pareggia il Lione, ko il Forest; Ligue 1, il Lione di Fonseca cade a Strasburgo: si interrompe la striscia positiva; Tuttosport - Juventus, David può partire in estate: ci pensa il Lione di Fonseca, cosa risulta. Europa League, il Celta Vigo fa fuori il Lione di Fonseca. Ai quarti anche il FriburgoAncora tutto aperto, invece, tra Nottingham Forest e Midtjylland: gli inglesi hanno rimontato lo svantaggio e la sfida si è protratta ai supplementari ... forzaroma.info Pronostico Lione-Celta Vigo: Fonseca deve ritrovare il gol perdutoLione-Celta Vigo è un ottavo di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Il Lione di Fonseca va a casa in Europa League (un altro osannato dai giornalisti) Portatissimo dai capiscer, perde in casa col Celta Vigo. Dopo la serie di tredici vittorie consecutive, non vince da sette partite. https://www.ilnapolista.it/2026/03/il-lione-di-fonsec - facebook.com facebook Il primo gol di Endrick in Europa League permette al Lione di Fonseca di pareggiare in casa del Celta Vigo. Ma la papera di Radu è evidente x.com