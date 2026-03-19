Il gruppo dei giovanissimi del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli ha annunciato un nuovo progetto per la stagione in corso. Contestualmente, è stato ufficializzato anche l’esordio del quartetto esordienti, che si prepara a partecipare alle prime competizioni ufficiali. La squadra mira a consolidare la propria presenza nelle categorie giovanili e a promuovere lo sviluppo dei giovani ciclisti.

Il gruppo dei giovanissimi e il nuovo quartetto esordienti del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli (nella foto) grazie al consueto e appassionato lavoro del presidente Alberto Mazzoni, sono stati presentati presso il locale "Lo Spigo" alla presenza dell’assessora allo sport del Comune di Empoli Laura Mannucci. La rappresentante delle istituzioni ha sottolineato con piacere l’esemplare impegno che la società esprime, per far crescere in un ambiente ideale (una vera scuola di ciclismo) i giovanissimi che hanno scelto questo sport. Infoltire il vivaio giovanile, d’altra parte, è il principale impegno della società per poter tornare ad avere in futuro un numero maggiore di tesserati anche della categoria allievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gruppo giovanissimi adesso punta in alto

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