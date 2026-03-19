Il Gruppo alpini gestirà la Filanda Mattutini

Il Gruppo alpini Recanati-Castelfidardo si occuperà della gestione dell’ex Filanda Mattutini a Recanati. La palazzina e una parte dell’area verde circostante, situate in via Campo Boario, saranno affidate al loro controllo. La riapertura di questa struttura, ormai vicina, prevede che il gruppo si occupi delle attività e della manutenzione dell’edificio e delle aree adiacenti.

Sarà il Gruppo alpini Recanati-Castelfidardo a gestire la palazzina dell’ex Filanda Mattutini e una porzione della zona circostante comprendente un’area verde, in via Campo Boario a Recanati, ormai prossima alla riapertura. Il patto di collaborazione è stato sottoscritto ieri in Comune, sancendo l’avvio di un progetto che punta a trasformare la struttura in un punto di riferimento per il tessuto associativo cittadino. L’accordo è stato firmato in municipio dal sindaco Emanuele Pepa e il capogruppo degli alpini, Samuele Galassi. Alla base della scelta dell’amministrazione c’è il progetto presentato dal gruppo, denominato " Casa alpina delle associazioni ", che prevede la creazione di spazi condivisi e aperti alle realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Gruppo alpini gestirà la Filanda Mattutini Articoli correlati Leggi anche: Il Gruppo alpini di Torsa invita alla proiezione del film "La seconda via", su fatti della campagna di Russia Il trucco della “playlist della cacca” per evitare i capricci mattutini: il video di una mamma diventa viraleUna ricerca mirata su Spotify ha trasformato il dramma del risveglio in un gioco di risate e canzoni improbabili.