Il Presidente della Repubblica ha tenuto un discorso all’Università di Salamanca, rivolgendosi a figure di alto livello accademico e istituzionale. Durante il suo intervento ha rivolto parole rivolte a maestà, rettore, direttore di facoltà, decani e altri rappresentanti dell’ateneo. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con il pubblico presente che ha ascoltato attentamente le sue spiegazioni e richiami.

Maestà, Magnifico Rettore, Signor Direttore della Facoltà di Filologia, Signore e Signori Decani e Professori, Care studentesse e cari studenti, desidero anzitutto esprimere al Magnifico Rettore, al Senato Accademico e alla Facoltà di Filologia la più profonda riconoscenza per l’alto onore di ricevere un Dottorato honoris causa da un’istituzione così prestigiosa, con una tradizione accademica che le ha consentito nel corso dei secoli di accompagnare la Spagna e l’Europa, esprimendo illustri studiosi. In un ideale dialogo con i loro omologhi italiani, si può rinvenire un contributo rilevante alla formazione della cultura europea come la conosciamo oggi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il gran discorso di Mattarella all’Università di Salamanca

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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si trova all'università di Salamanca, dove ha ricevuto una laurea honoris causa e ha tenuto una lectio magistralis. #ANSA x.com