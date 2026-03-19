Il governo taglia le accise sui carburanti risveglio amaro per i benzinai | Aumenti a sorpresa dalle compagnie petrolifere

Il governo ha deciso di ridurre le accise sui carburanti, rendendo ufficiale la misura con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La decisione è stata presa durante un consiglio straordinario dei Ministri, e il provvedimento è entrato in vigore nella serata di mercoledì 18 marzo. Tuttavia, i benzinai segnalano aumenti improvvisi dei prezzi da parte delle compagnie petrolifere.

Bergamo. L’atteso e invocato taglio delle accise sui carburanti è arrivato ieri sera, mercoledì 18 marzo, con il consiglio straordinario dei Ministri e la pubblicazione in tarda serata in Gazzetta Ufficiale. Eppure, il caro carburante è destinato a non finire qui, Andiamo per ordine. Una riduzione delle imposte dirette era fortemente richiesto anche dalla Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti Confcommercio. Il taglio sulle accise, di 25 centesimi sul prezzo di benzina e diesel e di 12 centesimi su un chilo di gpl (equivalente a circa 6 ct a litro), è entrato in vigore nella mattina di giovedì 20 marzo e durerà per 20 giorni, fino al 7 aprile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Nello specifico sono finite sotto osservazione gli aumenti registrati nei comparti dell'energia, dei carburanti, dei prodotti agricoli, degli alimentari e delle materie prime industriali. - facebook.com facebook