Ieri, durante l’evento ENADA Primavera a Rimini, si è tenuto il convegno “Il gioco responsabile come leva strategica di prevenzione a tutela del consumatore” organizzato da NOVOMATIC Italia. L'incontro ha avuto come focus principale il ruolo del Gioco Responsabile nel settore del gioco d’azzardo, coinvolgendo professionisti e operatori del comparto. L’appuntamento ha evidenziato l'importanza di strategie di prevenzione e tutela dei consumatori.

Prevenzione, tutela del consumatore e innovazione tecnologica. Presentata in anteprima la nuova app “Usa la Testa” Si è svolto ieri 18 marzo, nel contesto di ENADA Primavera a Rimini, il convegno “Il gioco responsabile come leva strategica di prevenzione a tutela del consumatore”, organizzato da NOVOMATIC Italia. Moderato dal giornalista Daniel Della Seta, l’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, esperti del settore e professionisti della salute, ponendo al centro il tema della legalità e della prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA). Durante il convegno, NOVOMATIC Italia ha presentato in anteprima “Usa la Testa”, l’innovativa app mobile dedicata all’autoconsapevolezza dei giocatori, sviluppata dai concessionari ADMIRAL Gaming Network ed HBG Online Gaming. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Gioco Responsabile al centro del convegno “Usa la Testa” di NOVOMATIC Italia

Articoli correlati

La rivoluzione gentile del circo: benessere animale, sicurezza sul lavoro e rigore scientifico al centro del convegnoUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.

Tipicità, il “Modello Inrca” al centro del convegno sulla longevità attivaANCONA - La sanità del futuro passa dalla capacità di garantire non solo una vita più lunga, ma anche una vita migliore.

Una selezione di notizie su Gioco Responsabile

Temi più discussi: Institute for Gambling Regulation: una giornata su gioco responsabile e sicurezza dei giocatori all'Hipther Prague Summit 2026; Dalla cintura di sicurezza al gioco responsabile: cosa può insegnarci il passato sul futuro del gioco pubblico legale; ENADA 2026 – Il Gioco Responsabile al centro del convegno Usa la Testa di NOVOMATIC Italia: prevenzione, tutela del consumatore e innovazione tecnologica; Vertice HIPTHER 2026, focus su gioco responsabile e sicurezza utenti.

ENADA 2026 – Il Gioco Responsabile al centro del convegno Usa la Testa di NOVOMATIC Italia: prevenzione, tutela del consumatore e innovazione tecnologicaSi è svolto ieri 18 marzo, nel contesto di ENADA Primavera, il convegno Il gioco responsabile come leva strategica di prevenzione a tutela del consumatore, organizzato da NOVOMATIC Italia. Moderato ... pressgiochi.it

Gioco responsabile e innovazione: NOVOMATIC Italia protagonista a ENADA 2026ENADA 2026, NOVOMATIC Italia punta su prevenzione e tecnologia: debutta l’app Usa la Testa Il gioco responsabile come pilastro per la tutela dei ... affaritaliani.it

#FiereEventi #Mercato Vertice HIPTHER 2026, focus su gioco responsabile e sicurezza utenti dlvr.it/TRZGSv x.com

Pubblicità gioco: domani in Consiglio Agcom un'atto di indirizzo. No a testimonial riconoscibili, obbligo per i concessionari dello 0,2% degli introiti da destinare alla pubblicità responsabile - facebook.com facebook