Il Forlì ha un Cavallini rampante | A mio agio nel modulo di Miramari

Il Forlì ha un nuovo protagonista sulla fascia sinistra, Giacomo Cavallini, un terzino di 21 anni proveniente da Bologna. Durante le partite, Cavallini si muove con energia e rapidità, dimostrando grande tenacia e capacità di spinta. Sempre in movimento, si conferma un elemento affidabile nel modulo di Miramari, mantenendo un rendimento costante partita dopo partita.

Giacomo Cavallini va di corsa. Sempre in viaggio sulla fascia sinistra, il 21enne terzino bolognese di poderosa spinta e tempra da combattente si conferma partita dopo partita garanzia di affidabilità e asset solidissimo. Anche con la Juve Next Gen si è distinto come uno dei più convincenti in assoluto – suo l’arcobaleno sugli sviluppi del quale è germogliato l’eurogol di Coveri che ha stappato la contesa – e adesso sposta il mirino sulla delicata trasferta che attende il Forlì, sabato, al ‘Molinari’ di Campobasso. Giunto in estate dalla Reggiana, il numero 24 biancorosso ha incassato plurimi attestati di stima per la crescita registrata... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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