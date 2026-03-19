Il film ispirato al celebre scandalo che ha scosso la famiglia L' Oréal Un impero cosmetico segreti inconfessabili e un legame ambiguo che finisce in tribunale

Un nuovo film racconta lo scandalo che ha coinvolto una famiglia nota nel settore cosmetico, portando alla luce segreti nascosti e un legame complicato che si è concluso in tribunale. La protagonista, Marianne Ferrère, è una donna con un patrimonio immenso, un guardaroba senza fine e una vita segnata dalla solitudine. La pellicola si concentra sugli eventi che hanno portato alla controversia legale.

M arianne Ferrère ha tutto: un impero della cosmesi, un guardaroba infinito e una solitudine glaciale. Ma come è intuibile dal trailer de La donna più ricca del mondo, presentato fuori concorso a Cannes 2025, la perfezione si incrina. Ispirato al celebre scandalo Bettencourt che ha scosso la dinastia L’Oréal, il film di Thierry Klifa vede come protagonista assoluta Isabelle Huppert, icona del cinema francese qui nei panni di un’ereditiera sospesa tra il controllo totale e una fragilità inconfessabile. Il film trascina tra le mura di una magione dove il denaro non basta a proteggere dai sentimenti e dalle manipolazioni di chi vuole avvicinarsi a un patrimonio incalcolabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il film ispirato al celebre scandalo che ha scosso la famiglia L'Oréal. Un impero cosmetico, segreti inconfessabili e un legame ambiguo che finisce in tribunale Articoli correlati Leggi anche: Lo scandalo della pallanuoto che ha scosso la scuola privata più prestigiosa di Los Angeles Segreti Di Famiglia, Come Finisce: Il Finale Che Non Ti Aspetti!Scopri come si conclude Yargi – Segreti di famiglia tra verità dolorose, giustizia e amore che resiste: il finale che ha conquistato milioni di...