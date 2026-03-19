Il difficile casting per rendere accettabile il pantheon culturale della destra

Da ilfoglio.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo di selezione per integrare figure rappresentative nel panorama culturale della destra si rivela complicato. Nel frattempo, una cellula comunista dell’Einaudi preparava un carro allegorico per il Primo maggio, come raccontato in “Egemonia senza cultura” di Andrea Minuz, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. La vicenda mette in evidenza le tensioni tra diverse anime politiche e culturali.

La cellula comunista dell’Einaudi allestiva un carro allegorico per il Primo maggio, scrive Andrea Minuz in “ Egemonia senza cultura ” (Silvio Berlusconi Editore). Incredibile ma vero, verrebbe da dire. Se non avessimo letto, in “Mutandine di chiffon” di Carlo Fruttero, della traduzione impossibile di un comunicato firmato dalla casa editrice, da inviare all’Onu. Doveva esprimere una “ferma condanna”, non disgiunta da una “fiduciosa speranza” (ma vale anche l’inverso, prima la speranza e poi la condanna): i carri armati sovietici erano arrivati a Praga. La retorica fece ostacolo ai tentativi di traduzione – l’inglese ha un vocabolario più ricco del nostro, ma con le formule vuote annaspa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il difficile casting per rendere accettabile il pantheon culturale della destra
© Ilfoglio.it - Il difficile casting per rendere “accettabile” il pantheon culturale della destra

Articoli correlati

Vannacci: "Il traditore è Salvini. Voglio rendere la coalizione di destra ancora più forte""Più che come Fini, io mi sento come Meloni quando ha lasciato il Pdl per le divergenze di vedute" le parole del generale.

Il miracolo firmato Donald Trump: rendere l’Europa maggiorenne e condannare a morte la destra tecnocraticaRicordo che ai tempi delle elezioni in America, tra Donald e Kiavala (suona meglio di Kamala) Harris, mi schierai al 100% con il biondone.

Approfondimenti e contenuti su difficile casting

Temi più discussi: L'Oscar per il miglior casting è un'assoluta novità. Ecco come è nato; Professione casting director: da Chalamet a Brad Pitt, il nostro è un lavoro da Oscar; Quali film avrebbero vinto l’Oscar per il miglior casting, se la categoria fosse sempre esistita?; Cercasi protagonista e co-protagonista del corto Tempi Difficili.

il difficile casting perIl difficile casting per rendere accettabile il pantheon culturale della destraNel nuovo libro di Andrea Minuz vengono analizzati i processi che trasformano i successi popolari storicamente accostati alla destra e oggi rivendicati come patrimoni della sinistra. E se Rambo e Clin ... ilfoglio.it

il difficile casting perProfessione casting director: da Chalamet a Brad Pitt, il nostro è un lavoro da OscarOperano nell’ombra, scegliendo gli attori che saranno star. Sono i casting director, che da quest’anno hanno una statuetta tutta per loro. Ma, esattamente, ... repubblica.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.