il difficile casting per rendere accettabile il pantheon culturale della destra

Il processo di selezione per integrare figure rappresentative nel panorama culturale della destra si rivela complicato. Nel frattempo, una cellula comunista dell’Einaudi preparava un carro allegorico per il Primo maggio, come raccontato in “Egemonia senza cultura” di Andrea Minuz, pubblicato da Silvio Berlusconi Editore. La vicenda mette in evidenza le tensioni tra diverse anime politiche e culturali.

La cellula comunista dell’Einaudi allestiva un carro allegorico per il Primo maggio, scrive Andrea Minuz in “ Egemonia senza cultura ” (Silvio Berlusconi Editore). Incredibile ma vero, verrebbe da dire. Se non avessimo letto, in “Mutandine di chiffon” di Carlo Fruttero, della traduzione impossibile di un comunicato firmato dalla casa editrice, da inviare all’Onu. Doveva esprimere una “ferma condanna”, non disgiunta da una “fiduciosa speranza” (ma vale anche l’inverso, prima la speranza e poi la condanna): i carri armati sovietici erano arrivati a Praga. La retorica fece ostacolo ai tentativi di traduzione – l’inglese ha un vocabolario più ricco del nostro, ma con le formule vuote annaspa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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