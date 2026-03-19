Il Crystal Palace vince ai supplementari, mentre Posch guida il Mainz in una partita cruciale. L'Aek Atene ottiene la qualificazione dopo aver superato un avversario. Sarr segna una doppietta e permette all'inglese di battere l'Aek Larnaca, mentre i tedeschi conquistano la vittoria 2-0 contro il Sigma Olomuc, con un gol di un ex Bologna e Como.

Il Crystal Palace soffre e si guadagna i quarti di finale di Conference League soltanto ai supplementari: Aek Larnaca battuto 2-1 grazie alla doppietta di Ismaila Sarr. Onore, comunque, al percorso dei ciprioti, che hanno chiuso in nove la partita. Jovic e compagni perdono 0-2 in casa contro il Celje ma l’Aek Atene si qualifica ugualmente, frutto del 4-0 strappato all’andata in Slovenia. Il Mainz viene trascinato da un ex Bologna e Como, Stefan Posch: in gol nel 2-0 rifilato al Sigma Olomouc. Da Playstation la seconda rete di Sieb, nata da un’azione palla a terra cominciata dal portiere. Ora in campo tutte le altre, in attesa di scoprire tutti gli accoppiamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Crystal Palace passa ai supplementari, Posch trascina il Mainz. Avanti anche l'Aek Atene

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