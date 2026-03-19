Il Celta fa lo sgambetto a Fonseca Vola il Friburgo | manita al Genk

Il Celta Vigo sorprende il Lione con una vittoria in Francia grazie ai gol di Rueda e Jutgla, mentre il Friburgo si impone con un punteggio di cinque a zero contro il Genk. Questi risultati sono stati annunciati in una giornata ricca di partite di Europa League, dove alcune squadre hanno ottenuto vittorie decisive e altre sono state eliminate dai rispettivi tornei.

L'Europa League perde una delle possibili protagoniste. Il Lione di Paulo Fonseca, infatti, esce con il Celta Vigo perdendo in casa dopo l'1-1 dell'andata. I francesi sono fortemente condizionati dall'espulsione rimediata da Niakhate dopo soli diciannove minuti, per un'entrata col piede a martello. Da quel momento in poi l'inerzia della partita si sposta tutta in favore degli spagnoli, che con Swedberg costringono Greif a intervenire un paio di volte. Nella ripresa però il muro del Lione crolla: Alvarez sfonda a sinistra e propone in mezzo dove Rueda spinge in rete senza alcuna difficoltà (61'). Nel recupero Jutgla va in contropiede da solo e batte il portiere avversario, aprendo il piatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Celta fa lo sgambetto a Fonseca. Vola il Friburgo: manita al Genk Articoli correlati Incubo Fenerbahce, il Nottingham Forest ne fa 3 a Istanbul. Celta e Genk ok in trasfertaGiovedì da incubo, per il Fenerbahce di Domenico Tedesco, che viene travolto a domicilio dal Nottingham Forest. Pronostico Genk-Friburgo: l’over è assicuratoGenk-Friburgo è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico Anche nello scorso fine... Approfondimenti e contenuti su Il Celta fa lo sgambetto a Fonseca Vola... L'Udinese fa lo sgambetto al Napoli, 1-0 per i friulaniUn'Udinese indomabile fa lo sgambetto alla (praticamente ex) capolista Napoli. Decisiva, per l'1-0 finale, una rete straordinaria di Ekkelenkamp, dopo che ai friulani erano state annullate altre due ... ansa.it >>>ANSA/Calcio: un'Udinese da urlo fa lo sgambetto al NapoliUn'Udinese indomabile fa lo sgambetto all'ormai ex capolista Napoli. Decisiva, per l'1-0 finale, una rete straordinaria di Ekkelenkamp, dopo che ai friulani erano state annullate altre due marcature a ... ansa.it